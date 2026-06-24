В лицее Солнечногорска проведут ремонт кровли

В лицее №7 города Солнечногорска на улице Почтовой, 8А пройдет ремонт кровли. Об этом сообщила директор учреждения Галина Нагорная на встрече с родительским комитетом.

В корпусе начальной школы на Почтовой улице учатся около трехсот детей — первые и вторые классы. Кровля здания протекала несколько лет, из-за чего портились потолки и стены на втором этаже.

Теперь проблему будут решать кардинально. Подрядчик уже определен, контракт подписан. Специалисты полностью демонтируют старые конструкции и уложат новое покрытие.

Ремонт стартует 1 июля и должен быть завершен до 31 августа. Таким образом, с началом учебного года младшие классы смогут продолжить занятия в обновленном здании. На время работ школьники будут на каникулах, поэтому учебный процесс не пострадает.