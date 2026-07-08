В Ликино-Дулеве продолжается реконструкция спортшколы «Феникс»

В городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского округа на улице Калинина, дом 12, идет реконструкция спортшколы «Феникс». Сейчас строительная готовность объекта составляет 79%, завершить все работы планируют этой осенью.

На площадке работают 97 человек, задействована необходимая техника. Прораб Александр Ситников рассказал, что строители делают гидроизоляцию чаши, стен и полов большого бассейна. Также они выложили часть настенной плитки. Чаша бассейна будет голубой с черными полосками, стены и полы — белые.

Рабочие завершают установку витражей, оштукатуривание цоколя и облицовку фасадов зданий панелями из композитного пластика. Фасад будет в черном, белом и красном цветах, уже размещена надпись «Мособлспорт». Строители заменили системы водопровода и канализации, в спортивном зале смонтировали и опрессовали систему отопления.

Во время ремонта тренировки проводят в соседней общеобразовательной школе и на открытых площадках. Площадь двух зданий спортшколы — около пяти тысяч квадратных метров, здесь занимаются 875 человек.

В ходе реконструкции строители заменят кровлю, инженерные сети и сантехнику, окна и двери, фасады зданий. Также установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Затем благоустроят прилегающую территорию и оснастят спортшколу новой мебелью и инвентарем.

Работы проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» на средства регионального бюджета.