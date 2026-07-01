Корпус спортшколы «Феникс» в Ликино-Дулеве капитально отремонтируют в этом году

В городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского округа идет капитальный ремонт спортивного корпуса № 1 спортивной школы «Феникс». В его состав входят здания спортзала и бассейна.

По сообщению пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области, общая строительная готовность объекта превышает 75%.

Ремонт спортивного комплекса осуществляется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами национального проекта «Семья».

На площадке ежедневно работают более ста строителей. В данный момент ведутся фасадные работы, внутренняя отделка помещений, монтаж инженерных систем. В здании бассейна идет подготовка чаш к финишной отделке, монтируются витражи. Одновременно с этим проводится благоустройство территории: устанавливается металлическое ограждение.

После завершения ремонта спортивный комплекс превратится в современный многофункциональный центр для занятий физической культурой и плаванием. В обновленном спортзале появится просторный игровой зал, оснащенный всем необходимым для тренировок и соревнований. В здании бассейна будут оборудованы большая и малая чаши с современной системой водоочистки и подогрева воды, комфортные раздевалки, душевые, тренерские и административные помещения. Прилегающая территория будет благоустроена и огорожена новым металлическим забором.

Основные строительные работы на объекте планируется завершить в 2026 году.