В Ликино-Дулеве открыли набор на специальность «Разработка и управление программным обеспечением»

В Ликино-Дулевском политехническом колледже — филиале госуниверситета в Орехово-Зуеве — впервые открыли набор абитуриентов на востребованную специальность «Разработка и управление программным обеспечением». Срок обучения составит три года и десять месяцев, а по окончании выпускники получат квалификацию «Программист».

Всего предусмотрено 25 бюджетных мест и пять — на коммерческой основе. На данный момент подано 145 заявлений, из них пять — на платное обучение.

Материально-техническая база колледжа включает современные компьютеры и программное обеспечение. Преподавательский состав — выпускники этого учебного заведения, которые работают по совместительству. Директор колледжа Динара Сабитова отметила, что, несмотря на молодость, они уже имеют практический опыт работы и собственный малый бизнес, поэтому способны дать прикладные знания.

В этом году преподаватель колледжа по спецдисциплинам Елена Кузьмина вошла в десятку лучших педагогических работников Московской области в региональном конкурсе «Мастер года».

У учебного учреждения есть договоры с крупными работодателями Орехово-Зуевского округа: Ликинским автобусным и Демиховским машиностроительным заводами, ТОНАРом и ведущими IT-компаниями. Уже со второго курса студенты начнут проходить практику на этих предприятиях, а после окончания обучения смогут получить там постоянную работу.

Процент трудоустройства выпускников колледжа в Ликино-Дулеве составляет 85%. Другие продолжают обучение или отправляются на службу в армию.