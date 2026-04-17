В лесном массиве у поселка Мирный восстановился лес после пожара

В окрестностях поселка Мирный, городского округа Люберцы, произошел удивительный природный процесс — на молодых соснах, посаженных на месте пожара 2010 года, распустились почки. Это свидетельствует о том, что деревья пошли в прирост.

Пожар начался со стороны деревни Островцы из-за человеческого фактора — кто-то поджег лесную подстилку. Огонь был низовым и прошелся по земле, сжигая траву, опаляя корни и стволы деревьев. Площадь возгорания составила 200 гектаров.

Сотрудники лесничества в течение шести лет наблюдали за поврежденными деревьями. К 2016 году стало ясно, что 150 гектаров леса погибли. Тогда на этом месте провели санитарную рубку.

Решили засадить пустошь заново. В 2017 году здесь прошла акция «Лес Победы» по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Подготовкой занимался Подольский филиал «Мособллеса». В посадках приняли участие около 10 тысяч человек — жители, ветераны и волонтеры.

Сажали трехлетние сеянцы. За несколько лет лес вырос. Старший участковый лесничий Подольского филиала «Мособллес» Аркадий Андрюшин замерил молодые сосны и заключил: «Высота достигла 2,5 метра. Сейчас почки распустились, пошел прирост».

Деревья сомкнулись, и участок перевели в покрытую лесом площадь. Лес на месте пожарища восстановлен.