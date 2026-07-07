Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 9 июля

6 июля в Городищенском участковом лесничестве, расположенном в Орехово-Зуевском филиале ГАУ МО «Мособллес», произошел пожар. Возгорание случилось в двух километрах от поселка Орловка Орехово-Зуевского городского округа.

Для тушения пожара привлекли шесть человек из лесопожарных формирований и четыре единицы техники. Пожар ликвидировали в тот же день.

7 июля на большей части территории Московской области прогнозировали второй класс пожарной опасности. В Егорьевском, Истринском, Луховицком, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах ожидали первый класс.

8 и 9 июля на большей части территории Московской области прогнозировали первый класс пожарной опасности. В некоторых лесничествах, включая Волоколамское, Луховицкое, Ступинское и «Русский лес», ожидали второй класс.

Синоптики предсказывали температуру от плюс 13 до 18 градусов днем и от плюс 8 до 15 градусов ночью. Также обещали переменную облачность и дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.