Пожарную профилактику начали проводить в лесах Подмосковья

C 13 марта по 30 мая в подмосковных лесах проведут «Смежник» — профилактическое мероприятие по пожарной безопасности. Лесная охрана проверит выполнение правил, установленных законом, для предотвращения возгораний.

Профилактику проведут в соответствии с погодой и особенностями климата для каждого лесничества.

В планах лесной охраны — обследовать границы и проверить очистку леса от сухой травы, валежника, порубочных остатков, отходов и горючих материалов.

В случае нахождения нарушений виновных привлекут к ответственности.

Комитет лесного хозяйства Подмосковья напоминает, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах грозит штраф. Для граждан — до 60 тысяч рублей, должностных лиц — до 110 тысяч рублей и юридических лиц — до 2 миллионов рублей.

За выжигание лесных горючих материалов на территориях, примыкающих к лесам — взыскание до 500 тысяч рублей.