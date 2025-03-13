Пожарную профилактику начали проводить в лесах Подмосковья
C 13 марта по 30 мая в подмосковных лесах проведут «Смежник» — профилактическое мероприятие по пожарной безопасности. Лесная охрана проверит выполнение правил, установленных законом, для предотвращения возгораний.
Профилактику проведут в соответствии с погодой и особенностями климата для каждого лесничества.
В планах лесной охраны — обследовать границы и проверить очистку леса от сухой травы, валежника, порубочных остатков, отходов и горючих материалов.
В случае нахождения нарушений виновных привлекут к ответственности.
Комитет лесного хозяйства Подмосковья напоминает, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах грозит штраф. Для граждан — до 60 тысяч рублей, должностных лиц — до 110 тысяч рублей и юридических лиц — до 2 миллионов рублей.
За выжигание лесных горючих материалов на территориях, примыкающих к лесам — взыскание до 500 тысяч рублей.