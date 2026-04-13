В лесах Подмосковья началось сокодвижение
С наступлением весны в Московской области активизировалось пробуждение природы. Важный процесс — сокодвижение — начался с первыми оттепелями и прогревом почвы.
Сокодвижение представляет собой циркуляцию жидкости, насыщенной полезными микроэлементами, в деревьях. В это время клетки активно делятся, запасы крахмала преобразуются в сахара, обеспечивая энергию для роста листьев. Обычно этот период приходится на март и апрель в средней полосе России. Жители Московской области уже приступили к сбору березового сока.
Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин подчеркнул: «Березовый сок можно добывать повсеместно, за исключением особо охраняемых природных территорий, но делать это нужно грамотно и с заботой о природе. Дерево в период сокодвижения крайне уязвимо. Обязательно позаботьтесь о нем после сбора».
Министерство экологии и природопользования Московской области призывает ответственно подходить к сбору сока, чтобы не навредить деревьям. Основные рекомендации включают:
- не использовать молодые деревья со стволом тоньше 30 сантиметров;
- выбирать деревья на опушках леса, в березовых рощах или смешанных лесах, вдали от автомобильных трасс и промышленных предприятий;
- отверстие для сбора сока должно располагаться не ниже 20 см от земли;
- не делать несколько отверстий в одной березе и не собирать более 1,5 литра сока с дерева;
- после сбора заделать отверстие деревянной палочкой со мхом или же воском, садовым варом.