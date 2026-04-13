В лесах Подмосковья началось сокодвижение

С наступлением весны в Московской области активизировалось пробуждение природы. Важный процесс — сокодвижение — начался с первыми оттепелями и прогревом почвы.

Сокодвижение представляет собой циркуляцию жидкости, насыщенной полезными микроэлементами, в деревьях. В это время клетки активно делятся, запасы крахмала преобразуются в сахара, обеспечивая энергию для роста листьев. Обычно этот период приходится на март и апрель в средней полосе России. Жители Московской области уже приступили к сбору березового сока.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин подчеркнул: «Березовый сок можно добывать повсеместно, за исключением особо охраняемых природных территорий, но делать это нужно грамотно и с заботой о природе. Дерево в период сокодвижения крайне уязвимо. Обязательно позаботьтесь о нем после сбора».

Министерство экологии и природопользования Московской области призывает ответственно подходить к сбору сока, чтобы не навредить деревьям. Основные рекомендации включают: