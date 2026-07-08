Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 10 июля

7 июля на территории гослесфонда Московской области не было зафиксировано возгораний.

По данным пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области, 8 июля на большей части территории региона ожидается I класс пожарной опасности. Во Виноградовском, Егорьевском, Звенигородском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» прогнозируется II класс пожарной опасности.

В четверг и пятницу на большей части территории Московской области также ожидается I класс пожарной опасности. Во Виноградовском, Егорьевском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Ступинском, Талдомском и Шатурском лесничествах прогнозируется II класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет колебаться в пределах плюс 13–18 °C, ночью — плюс 8–15 °C. Синоптики обещают переменную облачность, дожди и усиление ветра.

Напоминаем, что в случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.