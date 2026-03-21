В лесах Московской области не зафиксировано возгораний

Двадцатого марта на территории лесного фонда Московской области не было зафиксировано возгораний.

По прогнозам, с 21 по 23 марта на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

В ближайшие дни температура воздуха составит от +10 до +14 градусов днем и от +1 до +3 градусов ночью. Синоптики обещают слабую облачность и отсутствие осадков.

Если 21 марта будет солнечно, то, по приметам, лето будет теплым. А если на улице пасмурно и холодно, то и лето может быть таким же.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Больше новостей в нашем MAX-канале: https://max.ru/id5024129468_gos.