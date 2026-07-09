Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 11 июля

8 июля на территории гослесфонда Московской области возгораний не было. По прогнозам, 9 июля на большей части территории региона ожидается первый класс пожарной опасности. Во Виноградовском, Дмитровском, Клинском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — второй класс.

10 июля на большей части территории Московской области ожидается второй класс пожарной опасности. В Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Ступинском лесничествах — первый класс.

11 июля на большей части территории Московской области снова прогнозируется первый класс пожарной опасности. Во Виноградовском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Ступинском лесничествах — второй класс, в Егорьевском лесничестве — третий класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет колебаться от +22 до +32 градусов днем и от +15 до +20 градусов ночью. Синоптики обещают переменную облачность, локальные ливневые дожди, усиление ветра и грозы.

В случае обнаружения возгорания просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб «112».