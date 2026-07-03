Центральный тепловой пункт №22 реконструируют в Ленинском округе

В Ленинском городском округе продолжается модернизация системы теплоснабжения. Специалисты практически завершили работы на центральном тепловом пункте № 22, расположенном на Проспекте Ленинского Комсомола в городе Видное. Готовность станции достигла 98%.

За время реконструкции рабочие демонтировали устаревшее оборудование, включая теплообменники горячего водоснабжения и насосные агрегаты. На их место установили современные высокотехнологичные устройства. Сейчас на объекте ведутся пусконаладочные работы всего узла управления станции. Параллельно специалисты настраивают системы пожарной безопасности и слаботочных сетей.

Также бригада завершает отделочные работы: укладывает плитку, красит стены и приводит в порядок внешний вид здания.

По словам заместителя генерального директора МУП «Видновское ПТО ГХ» Алексея Манаенкова, после завершения всех работ останется только оформить исполнительную документацию.

Полностью обновить центральный тепловой пункт № 22 планируют до начала отопительного сезона.