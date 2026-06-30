Благоустройство дворовых территорий провели в Видном

В городе Видное на Школьной улице завершилось комплексное благоустройство дворов у домов № 81, 83, 85, 87 и 89. Специалисты заменили асфальт и бортовой камень, обустроили пешеходные зоны, установили «лежачие полицейские» и защитные столбики.

Сразу после окончания работ на объект выехала мобильная лаборатория для контроля качества. Эксперты взяли пробы — так называемые керны — из свежеуложенного покрытия. Для этого они использовали специальный бур, который высверливает ровные цилиндры из дорожного «пирога».

На месте специалисты измерили толщину образцов. Предварительные замеры показали, что все в порядке, но основные проверки еще впереди. Отобранные пробы отправят в стационарную лабораторию, где их разрежут и изучат под микроскопом. Эксперты проверят плотность и прочность материала, наличие пустот и трещин.

Если будут выявлены несоответствия, подрядчик обязан будет устранить недостатки. Окончательные итоги проверки станут известны в ближайшие дни.