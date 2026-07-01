В Ленинском городском округе продолжается строительство детского сада «Малыш»

На улице Гаевского в городе Видное продолжается строительство детского сада «Малыш». Готовность объекта достигла 37%.

На данный момент специалисты полностью выполнили монолитные работы и завершили укладку наружных и внутренних стен, включая монтаж межкомнатных перегородок. Сейчас осталось выполнить перекрытие третьего этажа, а также строители приступили к оштукатуриванию поверхностей.

По проекту в детском саду будут девять групповых ячеек с игровыми и спальными зонами. Кроме того, в учреждении предусмотрены многофункциональный физкультурный и музыкальный залы, кабинеты врача и многое другое.

На территории сделают прогулочные площадки с игровыми комплексами и теневыми навесами.

Работы ведутся по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Полностью завершить строительство планируется в первом квартале 2027 года.