В культурном центре «Ландау» в Черноголовке продолжаются отделочные работы

В Черноголовке в будущем культурном центре «Ландау» идут активные строительные работы. Руководитель пресс-службы АНО «Центр городского развития» Вероника Атаманова рассказала, что рабочие продолжают заливку полов и чистовую отделку стен в кабинетах.

В актовом зале монтируют звукоизоляцию и светозвуковое оборудование. Там же уже закончили обустройство потолка: его обшили деревянными панелями и установили стеклянную крышу.

По словам Вероники Атамановой, сейчас упор сделан на отделку больших залов. Параллельно с этим рабочие продолжают монтировать фасады здания и примеряют навигационные вывески, которые помогут жителям сориентироваться после открытия центра в конце этого года.