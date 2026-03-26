Холдинг «Деталь Бизнеса» в Краснознаменске ускорит процессы благодаря роботу

Производственный холдинг «Деталь Бизнеса» из Краснознаменска завершает модернизацию производства. Здесь заканчивают настройку роботизированного комплекса с числовым программным управлением. Новый робот-сварщик готовится начать работу, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ранее основы для городских павильонов, остановок и модульных зданий изготавливались вручную. Теперь эту задачу возьмет на себя робот, предназначенный для автоматической сварки металлических каркасов. Это уже второй подобный аппарат на предприятии.

«Предприятие «Деталь Бизнеса» активно реализует инвестпроект по расширению и модернизации производства. В общей сложности компания вложила более 300 миллионов рублей», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Новое оборудование работает в паре с умными позиционерами, которые фиксируют детали весом до одной тонны и поворачивают их для идеального сварочного шва. Для каждого типа изделий предусмотрена своя оснастка, что обеспечивает высокую точность при серийном выпуске.

Сейчас на производстве завершается пусконаладка. После тестирования оборудования роботизированный комплекс запустят в эксплуатацию.