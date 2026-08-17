В Красногорске прошла стратегическая сессия для управленцев образования Московской области

17 августа в образовательном центре «Сабурово» городского округа Красногорск состоялась стратегическая сессия для нового поколения управленцев системы образования Московской области. Мероприятие прошло в рамках Форума педагогов Подмосковья.

В сессии приняли участие 147 человек, включая руководителей муниципальных органов управления образованием со стажем до трех лет, директоров и заместителей директоров школ, а также участников проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья».

Одним из ключевых вопросов встречи стало использование искусственного интеллекта в управлении образовательными учреждениями. Приглашенный эксперт из организации «Цифровое образование» представил участникам новые подходы к администрированию школ с использованием нейросетей.

Также были выделены главные вызовы, связанные с построением эффективной методической работы и управлением многокорпусными комплексами. Это стало основой для открытой дискуссии среди участников.

Во второй части сессии участники разделились на шесть диалоговых площадок, где смогли перейти от теории к практической выработке конкретных решений.