В Красногорске прошел праздник последнего звонка

В образовательном центре «Сабурово» городского округа Красногорск состоялся праздник последнего звонка. В этом году школа выпускает около 120 учеников: один 11-й класс и три девятых класса.

Директор образовательного центра Роман Солдатенков рассказал, что для одиннадцатиклассников этот день становится символическим прощанием со школьной жизнью. «Сегодня одиннадцатиклассники переходят уже в новый статус. Впереди экзамены, поступление, взрослая жизнь. Последний звонок они больше никогда не услышат», — отметил он.

По словам директора, около 30 % девятиклассников продолжат обучение в десятом классе, а большинство — 70 человек — выбрали колледжи и получение профессии.

Уже в следующем учебном году в центре откроются профильные агротехнологический и технологический классы с углубленным изучением физики, математики и информатики.

В празднике по традиции приняли участие первоклассники, педагоги, родители, представители администрации и духовенства.