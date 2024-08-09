Шесть спектаклей показали в первый день фестиваля-конкурса в Красногорске

В Красногорске проходит московский областной открытый фестиваль-конкурс «За гранью софитов — 2024». В первый день представили шесть спектаклей.

Народный коллектив «Литературный театр „Отражение» Красногорска показал т рагикомедию «Баба Шанель» Николая Коляды. Режиссировал постановку Игорь Михалев. Театр «На валу» из Волоколамска представил спектакль «Сваты» режиссера Ольги Бураковой. Комедию «Невские берега» показала «Театр-студия „Мельпомена» из Домодедово. Елена Борзова срежиссировала «Варшавскую мелодию любви» по пьесе Леонида Зорина. Образцовый коллектив «Театральная студия Маска» из Дмитрова представил спектакль по мотивам сборника рассказов Натальи Евдокимовой «Лето пахнет солью» и реп-комикса Алексея Олейникова и Тимофея Яржомбека «Соня из семи Буээ».

фестиваль-конкурс «За гранью софитов — 2024» — крупнейший форум современного театрального искусства и единственный среди уличных театров в Московской области. Творческие коллективы привезли постановки различных жанров. Мероприятие продлится до 10 августа.

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