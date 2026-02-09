В Красногорске открылась международная выставка «Продэкспо-2026»

В городе Красногорск на территории МВЦ «Крокус Экспо» начала работу 33-я международная выставка «Продэкспо-2026». Это крупнейший продовольственный форум в стране, который продлится до 12 февраля. Около двух тысяч компаний из 37 стран, преимущественно российских производителей, представляют свою продукцию. Ожидается, что выставку посетят десятки тысяч байеров из более чем 100 государств.

На стендах представлены разнообразные продукты: от базовых до деликатесов, халяльной и органической продукции, спортивного и функционального питания. «Продэкспо» — это не просто витрина, а рабочая площадка для бизнеса, где заключаются контракты на сотни миллиардов рублей.

Среди участников — калининградский холдинг, специализирующийся на мясных и рыбных консервах. Представитель компании Евгений Гирса рассказал: «У нас появилась линейка с паспортом качества — у каждой банки свой номер, который гарантирует отборное сырье и высокий стандарт. Для нас принципиально не терять качество, а только повышать его».

По словам производителей, рынок активно смещается в сторону готовой еды и здорового питания. Новые продукты адаптируются под эти запросы, их можно «открыть, разогреть и сразу есть».