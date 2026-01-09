В Красногорске коммунальные службы перешли на круглосуточный график работы
В городском округе Красногорск из-за перехода на режим повышенной готовности все ресурсы направлены на борьбу с последствиями снегопада. С прошлой ночи все службы работают круглосуточно, заявил глава округа Дмитрий Волков в своем телеграм-канале.
«В уборке задействованы более 1700 работников служб и свыше 360 единиц техники. В приоритетном порядке очищаются входные группы домов, тротуары, маршруты к социальным объектам и остановкам транспорта, дороги и проезды», — написал он.
Особое внимание уделяется механизированной уборке снега. Это самый эффективный способ справиться с большими объемами.
Из-за сильного снегопада к концу дня сугробы могут достичь полуметра. Волков попросил с пониманием отнестись к работе служб, которые круглосуточно трудятся для комфорта и безопасности жителей.
Глава попросил горожан не мешать работе техники и посоветовал избегать дальних поездок.
Городские службы Домодедова также перешли на усиленный режим работы для устранения последствий снегопадов. Глава округа Евгения Хрусталева рассказала, что на дорогах и во дворах округа работают 480 специалистов и 170 единиц техники. Бригады не только проводят масштабную уборку, но и активно борются с гололедом. Они обрабатывают тротуары и дороги специальными реагентами.