В Красногорске коммунальные службы перешли на круглосуточный график работы

В городском округе Красногорск из-за перехода на режим повышенной готовности все ресурсы направлены на борьбу с последствиями снегопада. С прошлой ночи все службы работают круглосуточно, заявил глава округа Дмитрий Волков в своем телеграм-канале .

«В уборке задействованы более 1700 работников служб и свыше 360 единиц техники. В приоритетном порядке очищаются входные группы домов, тротуары, маршруты к социальным объектам и остановкам транспорта, дороги и проезды», — написал он.

Особое внимание уделяется механизированной уборке снега. Это самый эффективный способ справиться с большими объемами.

Из-за сильного снегопада к концу дня сугробы могут достичь полуметра. Волков попросил с пониманием отнестись к работе служб, которые круглосуточно трудятся для комфорта и безопасности жителей.