В Красногорске готовится к открытию новый корпус образовательного комплекса

В городе Красногорск на бульваре Космонавтов, дом 10, в ближайшее время вступит в строй новый корпус образовательного комплекса. По словам директора школы №18 Ирины Виноградовой, здание готово на 95%. Сейчас в нем завершают клининговые работы и настраивают все необходимые системы, включая безопасность и интернет.

Новый корпус позволит решить проблему второй смены. Все ученики из микрорайона Изумрудные холмы смогут учиться в первую смену. Это даст детям больше свободного времени для участия в кружках, экскурсий и поездок на выставки вместе с родителями или учителями.

«Я очень надеюсь, что нам удастся общими силами подготовить школу, и сюда зайдут дети уже в ближайшее время», — поделилась Виноградова. Директор выразила надежду, что переезд удастся осуществить еще до каникул.

В новом корпусе созданы все условия для учебы и развития: есть кабинеты домоводства, современная библиотека, актовый зал и два спортивных зала, включая гимнастический.