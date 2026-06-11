В Красково возводят новый воспитательно-образовательный комплекс

В поселке Красково городского округа Люберцы полным ходом идет строительство воспитательно-образовательного комплекса. Новый объект будет рассчитан на пятьсот школьников и сто двадцать дошкольников.

На стройплощадке, расположенной рядом с жилым комплексом «Легенда Коренево», трудятся сорок пять рабочих и пять инженеров. Работают они одновременно над разными этапами: идет работа и с каркасом здания, и с кладкой, и с кровлей. Помощь им оказывают башенный кран и манипулятор.

По словам заместителя генерального директора ГК «Некрасовка Девелопмент» Ильи Пантюкова, работы идут строго по графику. «Мы работаем строго по графику. Сейчас доделываем каркас, потом спокойно переходим к кровле, фасадам и отделке. Никаких сбоев нет, все идет как положено», — подчеркнул он.

Сейчас монолит почти готов — стены и парапет заармированы на 95 %. Лестницы готовы примерно на 90 %. Общая строительная готовность объекта оценивается в 20–25 %. Завершить строительство планируют в июне 2027 года.