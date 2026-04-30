В козьем хозяйстве в Черустях запустили производство новых видов сыра
В поселке Черусти, Шатурский район, местное козье хозяйство расширяет ассортимент уникальных деликатесов. Фермеры начали производство новых видов сыра, которые уже привлекли внимание гурманов.
Одной из ярких новинок стал сорт «Сливянка». Сырное зерно долго вымачивают в натуральной сливовой наливке. После прессования и длительной выдержки на разрезе получается красивый мраморный рисунок. Вызревает такой деликатес в специальных камерах не менее шести месяцев.
Также хозяйство активно развивает другое направление — производство сыра «Черный трюфель». За основу берут нежную «Филадельфию», а в состав добавляют изысканную приправу из черного трюфеля. Готовые формы обваливают в золе и отправляют на просушку. После этого сыр дозревает в холодильнике. На срезе он выглядит очень эффектно, а послевкусие получается тонким и пикантным.
Спрос на шатурские сыры стремительно растет. Заказы приходят не только от местных жителей, но и из других регионов. Поставки регулярно уходят в Санкт-Петербург, а недавно партию «трюфельного» сыра заказали даже во Францию. Французские ценители уже оставили отзыв, признав, что подмосковный продукт выполнен на очень достойном уровне. Качество мирового класса рождается в местном козьем хозяйстве.