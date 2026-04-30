В козьем хозяйстве в Черустях запустили производство новых видов сыра

Одной из ярких новинок стал сорт «Сливянка». Сырное зерно долго вымачивают в натуральной сливовой наливке. После прессования и длительной выдержки на разрезе получается красивый мраморный рисунок. Вызревает такой деликатес в специальных камерах не менее шести месяцев.

Также хозяйство активно развивает другое направление — производство сыра «Черный трюфель». За основу берут нежную «Филадельфию», а в состав добавляют изысканную приправу из черного трюфеля. Готовые формы обваливают в золе и отправляют на просушку. После этого сыр дозревает в холодильнике. На срезе он выглядит очень эффектно, а послевкусие получается тонким и пикантным.

Спрос на шатурские сыры стремительно растет. Заказы приходят не только от местных жителей, но и из других регионов. Поставки регулярно уходят в Санкт-Петербург, а недавно партию «трюфельного» сыра заказали даже во Францию. Французские ценители уже оставили отзыв, признав, что подмосковный продукт выполнен на очень достойном уровне. Качество мирового класса рождается в местном козьем хозяйстве.