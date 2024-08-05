Поликлиника в Котельниках получила новый передвижной аппарат УЗИ

Пресс-служба администрации городского округа Котельники
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Котельники

В городскую поликлинику Котельников поступило новое оборудование для УЗИ. Врачи будут использовать мобильный аппарат для выездов на дом к маломобильным пациентам и медосмотров в школах и детских садах.

Оборудование передали в поликлинику в рамках нацпроекта «Здравоохранение». С помощью УЗИ-диагностики обследуют детей, суставы, сердечно-сосудистую и женскую репродуктивную системы пациентов.

«Появляются новые технологии, которые позволяют получить более четкое изображение. Прогрессивные программы позволяют лучше и более детально визуализировать различные образования. Аппарат УЗИ позволяет проводить все виды исследований, которые назначают врачи», — рассказал врач ультразвуковой диагностики Котельниковской городской поликлиники Софья Кочоян.

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