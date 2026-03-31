В Котельниках завершается строительство воспитательно-образовательного комплекса

В микрорайоне Опытное поле городского округа Котельники активно строится воспитательно-образовательный комплекс, рассчитанный на 2450 детей. Объект уже готов примерно на 70%.

Сейчас рабочие доделывают фасад, который почти завершен. Параллельно идет внутренняя инженерная подготовка: монтаж труб, электропроводки, систем отопления и вентиляции. Строители заканчивают установку перегородок из гипсовых листов, начали монтировать СМЛ-панели и доделывают стяжку полов. Скоро можно будет приступать к чистовой отделке.

На площадке трудятся 310–320 человек в одну смену, благодаря чему работы идут без остановки.

Через две недели строители приступят к благоустройству территории вокруг школы и детского сада. Будут сделаны подъезды, прогулочные площадки, установлены теневые навесы и скамейки. Для активного отдыха появится небольшое спортивное ядро с беговыми дорожками. Также установят забор и организуют подъезды для пожарной техники.

Комплекс будет не просто школой с садиком, а настоящим центром с четырьмя спортзалами, актовым залом на 800 мест, столовой с пищеблоком, библиотекой и зонами отдыха. Это место станет пространством для всестороннего развития детей и подростков.

Завершить строительство планируют 30 июня 2026 года.