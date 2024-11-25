Отделение гинекологии на 100 мест откроют в Котельниках

В Котельниках заканчивается строительство отделения гинекологии в местной поликлинике. Ожидается, что новый объект откроется в ближайшее время и будет обслуживать до 100 человек в смену.

Строительство нового отделения идет в рамках программы развития застроенной территории. Сейчас готовность объекта составляет 80 процентов. Новое здание расположено в районе жилого комплекса «Томилинский бульвар» на улице Новая. Работы по монтажу инженерных систем активно продолжаются, также завершаются отделочные работы.

Заведующий отделением гинекологии Котельниковской поликлиники Александр Русин отметил, что строительство нового корпуса стало долгожданным событием для всего коллектива. «Мы очень давно ждали обновления, и теперь наш современный уголок скоро откроется», — рассказал Русин.

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