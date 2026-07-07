В Котельниках завершается строительство образовательного комплекса

В городском округе Котельники на финишную прямую вышло строительство крупного образовательного комплекса. Его готовность уже достигла 88%, и работы не прекращаются ни на час.

На данный момент специалисты активно занимаются внутренними инженерными сетями, благоустройством территории вокруг здания и финишной отделкой. Ежедневно на объекте трудятся более 540 рабочих и около 40 инженеров, контролирующих процессы. В работе задействовано от 12 до 14 машин.

Корпусная мебель — шкафы, парты, стеллажи — уже на месте, ее собирают и распределяют по классам. Также началась поставка мягкой мебели для холлов и библиотек. В ближайшее время ожидается поступление оборудования для пищеблока, спортивного и актового залов.

После завершения отделки проведут пусконаладочные работы, чтобы все системы функционировали без сбоев к началу учебного года. Строители обещают, что 1 сентября дети смогут войти в новые классы.