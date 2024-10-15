Концерт в честь 4-летия театральной студии «Лампа» прошел в Котельниках

Коллектив студии «Лампа» отметил свой четвертый день рождения. Праздник для любителей театра состоялся в доме культуры «Белая дача» в Котельниках.

Артисты приготовили для гостей мероприятия яркий капустник. Они пели, танцевали, читали стихи и импровизировали. Зрители поддерживали выступления громкими аплодисментами.

С днем рождения студию поздравили начальник отдела культуры и туризма управления развития отраслей социальной сферы администрации муниципалитета Елена Литвинова и глава городского совета депутатов Анатолий Бондаренко. Со сцены прозвучали пожелания творческого роста, новых идей, вдохновения и успехов.

Руководитель «Лампы» Ольга Полева собрала четыре года назад юношей и девушек, которые мечтали играть в театре. Сейчас из них получился дружный и талантливый коллектив. Ребята не только учатся актерскому мастерству и ставят спектакли, но и успешно выступают на разнообразных фестивалях и конкурсах — от областных до международных.

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