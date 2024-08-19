Ретро-фестиваль прошел в Кузьминском лесопарке в Котельниках

Сотрудники культурного комплекса «Котельники» провели общеобластной ретро-фестиваль в Кузьминском лесопарке. Гости смогли сфотографироваться с дисковым телефоном, радиолами и игрушками из 80-х годов.

Организаторы «Ретропарка» создали атмосферу 80-х годов. Артисты танцевали под знакомые хиты, гости пили освежающий квас и фотографировались вместе с раритетами того времени.

Дети принимали участие в мастер-классах. Посетители смогли купить изделия ручной работы, сыграть в большие крестики-нолики и настольные головоломки.

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