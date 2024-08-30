Традиционный августовский съезд учителей прошел в Котельниках. На встрече педагогов присутствовал временно исполняющий обязанности главы округа Михаил Соболев. Вместе они подвели итоги предыдущего года и поставили задачи на текущий.

«От всей души хочу еще раз поблагодарить за проделанную работу наших учителей и отметить их высокий профессионализм. Именно благодаря вашему труду из школ Котельников в прошлом учебном году выпустилось 12 прекрасных девушек, которые окончили школу с аттестатом о среднем общем образовании с отличием и медалями I и II степени» — сказал Михаил Соболев.

Михаил Соболев отметил, что для качественного обучения школьников необходимо пополнять штат. Он продолжит наполнение учреждений квалифицированными специалистами.

Отметим, что в новом учебном году откроется школа на 2000 мест в микрорайоне Парковый, строится воспитательно-образовательный комплекс на 2450 мест в Опытном Поле. Власти планируют возвести учреждения в Белой Даче.

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