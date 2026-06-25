В Котельниках пройдут соревнования по электронике для школьников

В центре молодежного инновационного творчества «Призма» в Котельниках соберутся около ста школьников, чтобы принять участие в соревнованиях на детский разряд по электронике. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Простая электроника» при поддержке негосударственного института развития «Иннопрактика».

Участниками станут ребята из разных школ города в возрасте от 10 до 14 лет. Организаторы разделили участников на потоки, чтобы каждому было комфортно и все получили внимание судей.

Перед соревнованиями участники прошли мини-курсы и мастер-классы, где учились читать схемы, разбирались в деталях и тренировались работать с паяльником.

Соревнования состоят из двух этапов: теоретического и практического. В практической части участникам предстоит спаять устройство по готовой схеме. Оцениваются не только конечный результат, но и скорость выполнения задания, а также аккуратность работы.

За работой участников будут следить педагоги центра и приглашенные эксперты из компаний. Это дает ребятам возможность получить оценку от профессионалов в области электроники.

Все участники получат призы и дипломы, а те, кто наберет больше всех баллов, получат дополнительные подарки и отдельное признание. Участник, набравший 16 баллов из 30, получит первый разряд по электронике с выдачей значка.