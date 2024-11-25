Праздничный концерт ко Дню матери прошел в Котельниках

В Доме культуры «Белая Дача» прошел праздник «Мир начинается с мамы», посвященный Дню матери. Гостям подарили концерт, а мамы получили слова благодарности и памятные награды.

Творческие коллективы Культурного комплекса «Котельники» представили яркие номера, создавая атмосферу радости и тепла. Особое внимание было уделено мамам, чья забота и любовь формируют будущее поколение. Более 25 женщин получили благодарственные письма от главы городского округа Михаила Соболева за активную жизненную позицию и вклад в развитие детей.

«Дорогие мамы, вы — воплощение любви и поддержки для своих детей. Желаю вам здоровья и счастья, а вашим детям — успехов», — сказал Михаил Соболев.

Праздник завершился аплодисментами и теплыми словами благодарности, оставив незабываемые впечатления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».