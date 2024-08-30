Парковки и тротуары обустроили во дворе микрорайона Белая Дача в Котельниках

В микрорайоне Белая Дача в Котельниках завершается благоустройство двора между домами № 16 и № 19. Специалисты поменяли асфальтовое покрытие, обустроили парковки и тротуары.

Общая площадь работ — порядка 13 тысяч квадратных метров. Подрядчику осталось нанести разметку на парковке. Помимо новых проездов и тротуаров, здесь обустроили занижения для маломобильных групп населения, установили антипарковочные столбики, лавочки и урны у всех входных групп, высадили 80 кустарников.

Заместитель главы городского округа Сергей Полевщиков встретился с жителями и проверил ход работ. Ему рассказали, что детскую площадку приводят в порядок. Рабочие установили игровые элементы и постелили безопасное резиновое покрытие. Вскоре здесь появятся ограждение, лавочки и урны.

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