Подходы к трансформации образовательного процесса обсудили в Подмосковье

На базе Корпоративного университета развития образования (КУРО) 29 июня прошел круглый стол, посвященный анализу и действиям по трансформации образовательного процесса. Мероприятие собрало 49 руководителей школ, методистов и представителей 20 межмуниципальных методических служб.

Участники обсудили ключевые направления: математику, русский язык и предметы естественно-научного профиля. Они рассмотрели реальные образовательные дефициты и пути их преодоления.

На круглом столе выступили специалисты Центра качества образования КУРО. Они рассказали о наиболее проблемных темах и типичных ошибках в работах учеников школ с низкими образовательными результатами. Это позволяет выявить зоны риска для региональной системы образования.

Также обсудили вопросы построения системы поддержки учителей, чьи ученики показывают низкие результаты, и оценку эффективности принятых мер. Участники рассмотрели, как школам настраивать управленческие процессы более гибко, с учетом выявленных проблем.

В практической части методисты познакомили участников с инструментами для планирования внутренней системы оценки качества образования школы с учетом полученных данных ВПР.

Итоги встречи подвели в режиме открытого микрофона. Участники поделились примерами работы из своего опыта и задали вопросы экспертам.