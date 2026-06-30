В Королеве завершили установку свай для временного моста

В городе Королев на улице Циолковского специалисты завершили установку всех свай для временного моста через Акуловский водоканал. Работы шли полторы недели, и теперь на площадку готовы доставить металлические балки и фермы для начала монтажа конструкции.

Для строительства будущей переправы было пробурено 12 скважин глубиной 13 метров. В каждую скважину строители опустили обсадную трубу, установили арматурный каркас и залили бетоном. Первая свая имеет особое значение — она задает направление и уровень всей конструкции, поэтому ее установке уделили особое внимание.

По словам производителя работ Тимура Соломатина, первая свая стала геометрическим ориентиром для всего моста. Контроль за геометрией сооружения продолжается на каждом этапе строительства.

Временный мост необходим городу, так как старую переправу через водоканал скоро закроют на реконструкцию. Пока будет идти строительство нового постоянного моста, автомобили будут использовать временный мост для проезда. После подготовки временного моста старый мост разберут и начнут возводить новый, капитальный.

Для обеспечения безопасности на время строительства движение на улице Циолковского будет сужено: вместо четырех полос оставят две. Для пешеходов сделают тротуары с обеих сторон временного моста. Открыть переправу планируют уже в этом году.