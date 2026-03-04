В Королеве завершается капитальный ремонт корпуса стадиона «Вымпел

В городском округе Королев продолжается капитальный ремонт четырехзального корпуса стадиона «Вымпел». Строители занимаются перепланировкой помещений, заменяя старые перегородки современными пазогребневыми плитами. Этот материал ускоряет процесс монтажа и не требует тяжелой финишной отделки.

По словам представителя МБУ «Спортивные сооружения» Кирилла Шилова, в корпусе планируется замена освещения и напольных покрытий, установка современного оборудования и корректировка внутренней планировки. В гимнастическом зале будет увеличена зона для разбега.

Параллельно с возведением новых стен рабочие заканчивают зачистку покрытий и заделку швов, готовят основание под заливку стяжки полов. От старой отделки избавятся после таяния снега, включая фасад здания. Планируется, что капитальный ремонт будет завершен в текущем году.