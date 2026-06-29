В Королеве в строящуюся поликлинику завезли оборудование МРТ и КТ

В новую строящуюся поликлинику в Королеве завезли важное медицинское оборудование — аппараты МРТ и КТ. Теперь в городе работают два аппарата МРТ и три КТ.

По словам заместителя главного врача по технической части Евгения Герасимова, это позволит разделить потоки амбулаторных и стационарных пациентов. К МРТ подключили комплект газов (кислород и закись азота), что облегчит обследование маленьких пациентов.

Сейчас специалисты занимаются распаковкой и монтажом тренажеров для реабилитационного отделения и механотерапии.

Снаружи рабочие собрали конструкции детской площадки, засыпали грунт для озеленения территории и устанавливают декоративные элементы на крыше строения.

Площадь поликлиники составляет 17 900 квадратных метров. В здании пять этажей и восемь лифтов, отдельные входы во взрослое и детское отделения. Здание полностью спроектировано как безбарьерная среда, а для посетителей со слабым зрением предусмотрена удобная навигация с тактильными элементами.

Согласно договору, строительство поликлиники завершится в четвертом квартале 2026 года. Технические специалисты оценивают готовность объекта в 92%.