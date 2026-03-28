В Королеве устранили повреждение на въезде в больницу

В городе Королев на улице Октябрьской ремонтные работы помогли восстановить дорожное покрытие перед въездом в Центральную городскую больницу. По информации, полученной от сотрудников медицинского учреждения, после зимнего периода там образовалась яма, которая создавала трудности для проезда скорой помощи.

Специалисты огородили территорию, временно перекрыв въезд с улицы Октябрьской, и указали альтернативный путь подъезда к больнице через улицу Циолковского.

Мастер участка Гор подчеркнул, что выравнивание ямы необходимо для надежного закрепления заплатки. После завершения работ на данном участке специалисты продолжили ремонт на улицах Калининградской, Легостаева, а также в Ярославском проезде и на улице Пионерской.