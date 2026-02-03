В Королеве стартовали подготовительные работы к капитальному ремонту стадиона

3 февраля на стадионе в городском округе Королев начались подготовительные работы перед капитальным ремонтом. Рабочие сбивают старую плитку, снимают обои и очищают стены от штукатурки. Полы — паркет, линолеум и стяжку — демонтируют до основания. Также идет удаление старой электропроводки.

По словам представителя МБУ «Спортивное сооружение» Кирилла Шилова, все текущие работы направлены на подготовку к разработке проектно-сметной документации и ее последующему прохождению экспертизы. Капремонт планируется начать в этом году, а завершить — в следующем. В здании полностью заменят освещение и напольные покрытия, а также изменят планировку. Например, в гимнастическом зале расширят зону для разбега.

До конца февраля планируется демонтировать системы отопления — трубы и батареи. После этого начнутся фасадные работы. На объекте задействовано 15 человек.

Ремонт стал возможен благодаря поддержке главы городского округа Игоря Трифонова. Ранее проектировщики уже взяли пробы материалов из фундамента, стен и пола для анализа и точного планирования будущих работ.