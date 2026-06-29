Пешеходный переход у станции Подлипки-Дачные в Королеве достроят в 2027 году

В городском округе Королев продолжается строительство разноуровневого пешеходного перехода у железнодорожной станции Подлипки-Дачные Ярославского направления МЖД. По информации Минтранса Подмосковья, на данный момент строительная готовность составляет более 20%. Завершить строительство планируют во втором квартале следующего года.

На объекте уже завершены бетонные работы на ростверках и опорах, а также армирование ригелей. Сейчас строители приступают к бетонированию ригелей на опорах. После того как бетон наберет прочность, можно будет приступать к монтажу пролетного строения. Также дорожники завершили устройство ливневой канализации.

Параллельно на стройплощадке продолжается разработка котлована под павильон будущего пешеходного перехода. В работах задействованы 23 рабочих и 4 единицы техники.

Сооружение будет состоять из пролетного строения, двух башен-сходов и дополнительного прямого схода на платформу станции Подлипки-Дачные. Пролетное строение установят на три опоры. У выходов строители обустроят пешеходную зону.

Объект соединит районы Завокзальный, Юбилейный и Центральный от улицы Коминтерна до улицы Грабина. Протяженность сооружения составит 83 метра, из них длина пролетного строения — 61 метр. Ширина лестничных сходов составит порядка 9 метров, что позволит достигнуть пропускной способности перехода до 8 тысяч человек в час.

Переход будет соответствовать всем современным нормам: здесь установят три лифта для маломобильных граждан, противогололедное покрытие, антивандальное остекление, внутреннее освещение и наружную архитектурную подсветку.