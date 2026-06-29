В Королеве продолжается капитальный ремонт детского сада при школе №5

В городском округе Королев продолжается капитальный ремонт детского сада при школе №5. Работы стартовали в конце прошлого года, и на данный момент выполнено 27 процентов от общего объема запланированных задач. Завершить ремонт планируется в сентябре.

Сейчас рабочие активно готовят новую кровлю, готовность которой составляет 60 процентов. Уже уложены слои изоляции, и в июле начнется заливка стяжки. Параллельно идет демонтаж старых покрытий стен, полов и потолка. Строители также начали прокладку электропроводки и замену освещения внутри здания.

Производитель работ Владислав Харитонов сообщил, что в середине лета приступят к установке новых окон, а через месяц — к благоустройству фасада. Демонтаж внутренних поверхностей завершен на 95 процентов, и строители уже возвели новые перегородки между кабинетами. По проекту в здании появились дополнительные помещения.

На объекте ежедневно трудятся 15 человек. Впереди — самые масштабные этапы: прокладка инженерных сетей (канализации, вентиляции, электрики и отопления) и благоустройство фасада. Также частично заменят оконные рамы.

Несмотря на небольшое отставание от графика, подрядчик пообещал наверстать упущенное. Чистовая отделка стартует примерно через месяц-полтора, сразу после завершения работ по кровле.