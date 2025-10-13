Подросток зарезал двух девушек под Иркутском

Ревнивый подросток зарезал двух девушек в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«В подъезде многоквартирного дома в городе Шелехове 14-летний подросток в ходе ссоры со знакомой сверстницей нанес ей колото-резаные раны ножом», — уточнили в ведомстве.

Подросток также ранил 23-летнюю соседку, выбежавшую на шум на лестничную площадку и пытающуюся заступиться за школьницу. Девушки скончались в больнице от полученных ран.

Подростка задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух человек.

По информации «КП — Иркутск», подросток заявил полиции, что все случайно получилось. Он также признался, что очень сильно приревновал свою девушку.

Ранее в Якутске арестовали двух 16-летних девушек по подозрению в убийстве жены и сына местного коммуниста и участника СВО Саввы Михайлова.