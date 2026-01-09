В Королеве на уборку улиц направили более 400 сотрудников коммунальных служб

Дорожные и коммунальные службы в Королеве перешли на круглосуточный режим работы. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава городского округа Игорь Трифонов.

Он отметил, что в регионе продолжается сильнейший за последние годы снегопад, из-за которого в ближайшее время может выпасть до половины месячной нормы осадков.

В связи с непогодой сотрудники профильных служб работали всю ночь в усиленном режиме. Для расчистки улиц округ задействовал 65 единиц специализированной техники и более 400 сотрудников.

«Работы ведутся как на улично-дорожной сети, так и на дворовых территориях», — уточнил Трифонов.

Первоочередно специалисты убирают дороги общего пользования, маршруты общественного транспорта, подъезды к социально значимым объектам, остановки и пешеходные зоны. Также службы делают снежные валы для вывоза снега.

Глава округа призвал жителей быть внимательными и осторожными. Также он попросил автомобилистов по возможности пересесть на общественный транспорт.

Ранее в Сергиево-Посадском городском округе на улицы для уборки снега вышли 40 единиц тяжелой техники. На фоне мощной метели бригады продолжат работу в усиленном режиме.