На дорогах Сергиево-Посадского округа ночью работало 40 единиц тяжелой техники

Всю ночь на дорогах Сергиево-Посадского городского округа трудились 40 единиц тяжелой техники, включая комбинированные дорожные машины. Метель не утихает, и специалисты продолжают расчищать дороги, сообщила глава округа Оксана Ероханова в своем телеграм-канале .

«Важно было сразу убирать заносы, чтобы не допустить срыва рейсов общественного транспорта и обеспечить проезд спецмашин. На смену КДМ выйдут грейдеры. Бригады продолжат работу в усиленном режиме», — отметила она.

МБУ «Благоустройство СП» мобилизовало весь автопарк для уборки межквартальных дорог. Тракторы трудятся на центральных тротуарах, межквартальных проездах и пешеходных зонах.

Работники УК очищают дворы. В первую очередь убирают подъезды к медицинским учреждениям, контейнерным площадкам и магазинам. В течение дня будут вывозить накопившийся мусор.

Синоптики обещают снег до утра 10 января. Ероханова призвала водителей не садиться за руль из-за опасных дорог.

Городские службы Москвы также перевели на круглосуточный режим работы для уборки снега. Для устранения последствий непогоды задействовали максимальное количество спецтехники и бригад ручной уборки. Особое внимание службы уделяют подходам к остановкам, станциям метро и МЦК, объектам социальной сферы.