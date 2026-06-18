В Королеве близится к завершению капитальный ремонт школы

В Королеве на улице Терешковой, 7 продолжается капитальный ремонт школы. Здание, построенное в 1964 году, активно реконструируется. Сейчас на объекте трудятся почти 100 рабочих.

Основные черновые работы уже позади. Строители завершили остекление здания, установили все окна и подоконники. Фасад утеплен и обшит современными металлическими панелями. Кровлю полностью переделали.

Производитель работ Дмитрий Шибанов отметил, что сейчас рабочие сосредоточены на внутренней отделке. На всех трех этажах и в лестничных пролетах укладывают напольную плитку. Штукатурят и готовят под покраску обычные классы, а также актовый и спортивный залы.

Параллельно специалисты тянут новую электропроводку, монтируют систему канализации и вентиляции. Старые коммуникации полностью заменяют на новые. В здание уже завезли партию дверей, начался их монтаж.

Одно из главных новшеств — в обновленной школе впервые появятся отдельные кабинеты для изучения иностранных языков. Раньше их здесь не было.

Школа закрылась на капитальный ремонт, а ее 800 учеников временно переведены в школу №5 на Октябрьском бульваре. Вернуться в обновленные классы они должны уже к 1 сентября.