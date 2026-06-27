В конном центре «Хартли Хорс Хаус» возобновили деятельность

Центр репродукции лошадей «Хартли Хорс Хаус», расположенный недалеко от деревни Стариково, возобновил свою работу после временного приостановления деятельности в прошлом году.

Основное направление работы центра — осеменение кобыл семенем собственных жеребцов ганноверской породы. На ферме содержат лицензированных производителей конкурного и выездкового направлений.

По словам владельца центра Андрея Хартли, сейчас доступны две востребованные услуги: искусственное осеменение кобыл и пересадка эмбрионов. В первом случае кобыла приезжает в центр и осеменяется свежесобранным или криозамороженным семенем. Во втором — кобылу оплодотворяют, затем эмбрион извлекают и либо сразу пересаживают кобыле-реципиенту, либо замораживают для долгосрочного хранения.

«Как раз сегодня в центре провели забор семени жеребца с последующей заморозкой в криохранилище», — рассказал Андрей Хартли.

Центр репродукции работает с 2017 года и оснащен современным оборудованием для оценки репродуктивной функции лошадей и проведения искусственного осеменения.