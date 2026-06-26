Минкультуры Подмосковья назвало победителей конкурса экскурсоводов

Программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» подвела итоги конкурсного отбора Международного проекта «Проводники смыслов. Экскурсоводы». Экспертный совет определил 350 победителей из 158 населенных пунктов. Среди них — девять аттестованных гидов и два юных экскурсовода из Московской области.

Победителями от Московской области стали: Наталья Астахова, Геннадий Герасимов, Александр Дудин, Оксана Конорева, Михаил Воробьев, Елена Кривошеина, Мария Чекунова, Наталия Постнова и Вера Ожеледа. Вместе с победителями из других регионов они успешно завершили онлайн-обучение. Летом они отправятся на очный этап в Смоленск — молодежную столицу России 2026 года.

Среди победителей 50 юных экскурсоводов от 12 до 18 лет, в числе которых Ксения Белякова и Дарья Шаманова из Подмосковья. Они, как и все участники, прислали видеовизитки и эссе, а сейчас вместе с наставниками активно разрабатывают свои первые авторские экскурсии.

К участию в конкурсе были допущены не только представители России. В числе победителей и участников есть представители дружественных государств — Республики Беларусь, Абхазии и Южной Осетии.

С 29 июня по 2 июля 350 финалистов соберутся в Смоленске для прохождения интенсивного очного этапа. В программе — углубленные образовательные модули, индивидуальная доработка проектов с наставниками и экспертами, а также групповая работа по созданию универсальной методологии разработки качественных экскурсий.

По итогам очного финала будет сформировано 285 уникальных авторских маршрутов, которые войдут в туристическую повестку регионов и станут доступны для широкой аудитории. Заключительным этапом проекта станет проведение победителями авторских экскурсий по созданным маршрутам, приуроченным к Году единства народов России. С 20 июля по 4 ноября они пройдут в 158 населенных пунктах страны.

Подробная информация на официальном сайте проекта «Больше чем путешествие».