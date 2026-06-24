В Конькобежном центре «Коломна» прошли летние тренировки роллеров

Этим летом в Конькобежном центре «Коломна» на набережной реки Коломенки спортсмены из разных регионов страны оттачивают свои навыки на роликах. Пока лед не залит, роллеры активно готовятся к важным соревнованиям.

Команда из Ярославля уже третий год подряд приезжает в Коломну на сборы. Для них это важнейший этап подготовки к чемпионату России. Тренер Руслан Шилов отмечает, что Коломна стала для спортсменов особенным местом благодаря идеальному покрытию и прекрасному персоналу.

«Это наша любовь. Дети всегда ждут поездки сюда. Здесь идеальное покрытие, прекрасный персонал и все, что нужно для полноценной подготовки», — рассказал тренер.

На этот раз в Коломне тренировались 22 спортсмена в возрасте от 9 до 20 лет. Их специализация — скоростной слалом, где важны не только скорость, но и точность. Тренировочный процесс расписан буквально по часам: роликовые занятия, силовая работа в тренажерном зале, аэробные нагрузки. Все это помогает готовить чемпионов.

Директор конькобежного центра Сергей Орлов подчеркнул, что летние тренировки роллеров стали привычной частью жизни арены. «Очень хорошо, что центр — многофункциональное сооружение. Даже когда ледовая арена временно не используется по своему прямому назначению, она продолжает жить и принимать спортсменов», — отметил он.

Летний сезон для роллеров продлится до начала июля. После этого арена начнет подготовку к новому ледовому циклу. Уже в августе здесь снова появится лед, а осенью стартуют первые соревнования по конькобежному спорту и шорт-треку.