В Коломне завершился капремонт Центра детского творчества

В городском округе Коломна успешно закончен капитальный ремонт Центра детского творчества, расположенного на улице Девичье Поле, дом 7. Работы проводились в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и соответствовали задачам национального проекта «Семья», как сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Строители выполнили монтаж всех необходимых коммуникаций, настройку инженерных систем и сетей связи. Сейчас проводятся финальная уборка помещений и установка специализированной мебели. Двухэтажное здание, построенное в 1980 году, занимает почти две тысячи квадратных метров.

Особое внимание при капитальном ремонте было уделено созданию комфортной среды для занятий творчеством и отдыха детей. Строители заменили кровлю и утеплили фасад здания, поменяли все инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери, а также провели ремонт всех внутренних помещений.

Открытие обновленного Центра обещает стать значимым событием для жителей округа.